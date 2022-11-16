Диагноз налицо: Как распознать болезнь по цвету кожи

Изменение цвета кожи лица может сигнализировать о наличии ряда заболеваний, однако по таким внешним проявлениям можно ставить лишь предварительные диагнозы, которые нуждаются в подтверждении специалистов. Об этом Лайфу рассказала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова.

Медик отметила, что у каждого человека существуют индивидуальные особенности. К примеру, постоянная бледность кожи может быть не только признаком анемии, но и просто уникальностью человека. В то же время желтоватый оттенок, по словам Зябловой, бывает при болезнях печени, сероватый — почек, а красный — признак повышенного давления. Если изменение цвета кожи сильно беспокоит человека, то необходимо обратиться к врачу.

"Надо внимательно следить за изменениями в цвете кожных покровов, потому что, повторюсь, это может быть важным сигналом возникновения проблем. Однако важно понимать, что то же покраснение лица может быть вызвано повышением температуры тела из-за духоты в помещении. Стоит выйти на воздух — и всё снова станет нормально", — резюмировала собеседница.