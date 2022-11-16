"Так мы дела не делаем": Си Цзиньпин отчитал премьера Канады за слитые в СМИ детали переговоров

Председатель КНР Си Цзиньпин отчитал премьер-министра Канады Джастина Трюдо на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) за слитые в СМИ детали личных переговоров. Видео диалога появилось в телеграм-канале российского журналиста Дмитрия Смирнова.

Си Цзиньпин публично отчитал Трюдо за слитые в СМИ детали личных переговоров. Видео © Telegram / "Пул № 3"

"Всё, что мы обсуждали, утекло в газету, это недопустимо. Так мы дела не делаем. Если речь идёт об откровенности, то надо уважать друг друга", — высказался китайский лидер.

Канадский премьер в ответ заявил что-то о "свободном, открытом и откровенном диалоге", но Си Цзиньпин сказал Трюдо, что для такого разговора необходимо предварительно создать соответствующие условия. После этого председатель КНР пожал руку Трюдо и удалился.