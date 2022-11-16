"Так мы дела не делаем": Си Цзиньпин отчитал премьера Канады за слитые в СМИ детали переговоров
Си Цзиньпин публично отчитал премьера Канады за утечку деталей личных переговоров в СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин отчитал премьер-министра Канады Джастина Трюдо на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) за слитые в СМИ детали личных переговоров. Видео диалога появилось в телеграм-канале российского журналиста Дмитрия Смирнова.
Си Цзиньпин публично отчитал Трюдо за слитые в СМИ детали личных переговоров. Видео © Telegram / "Пул № 3"
"Всё, что мы обсуждали, утекло в газету, это недопустимо. Так мы дела не делаем. Если речь идёт об откровенности, то надо уважать друг друга", — высказался китайский лидер.
Канадский премьер в ответ заявил что-то о "свободном, открытом и откровенном диалоге", но Си Цзиньпин сказал Трюдо, что для такого разговора необходимо предварительно создать соответствующие условия. После этого председатель КНР пожал руку Трюдо и удалился.
А ранее Лайф сообщал, что Си Цзиньпин назвал президенту США Джо Байдену условия для урегулирования конфликта на Украине. При этом китайский лидер призвал иметь в виду, "что в войнах и конфликтах не бывает победителей".
Telegram / "Пул № 3"