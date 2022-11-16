Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновились

В Венгрии возобновились поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил руководитель МИД страны Петер Сийярто.

"Техническим специалистам удалось провести работу в таком объёме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась", — заявил он во время трансляции в соцсетях.