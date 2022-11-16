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16 ноября, 14:42

Поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновились

В Венгрии возобновились поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщил руководитель МИД страны Петер Сийярто.

"Техническим специалистам удалось провести работу в таком объёме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Венгрии возобновилась", — заявил он во время трансляции в соцсетях.

Министр добавил, что нефть в страну идёт под низким давлением, но технические специалисты работают над тем, чтобы поставка снова проходила в нормальном режиме.

Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода "Дружба"

Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода "Дружба"

Напомним, что прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по территории Украины, которая и уведомила "Транснефть" о приостановке поставок.

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ТАСС / Николай Никитин

Илья Суриков

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