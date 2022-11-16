ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 км от польской границы

Вооружённые силы РФ накануне, 15 ноября, нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины, ракеты достигли целей, все назначенные объекты поражены. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подчеркнув, что удары наносились по целям только на территории Незалежной и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.