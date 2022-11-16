ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 км от польской границы
Минобороны: ВС РФ вчера наносили удары ракетами только по целям на Украине
Вооружённые силы РФ накануне, 15 ноября, нанесли массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины, ракеты достигли целей, все назначенные объекты поражены. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, подчеркнув, что удары наносились по целям только на территории Незалежной и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей.
"Вчера российскими вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, цель достигнута, все ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены", — отметили в ведомстве.
Напомним, вечером 15 ноября взрывы прогремели практически на всей территории Украины. В результате ряд населённых пунктов остался без света, в том числе часть Киева, Львова, Харькова. "Укрэнерго" назвала эту ракетную атаку самой масштабной в истории энергетики. При этом также вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территорию приграничного посёлка Пшеводув. Первые громкие заявления о том, что это были снаряды из России, вскоре сменились другими. Президент Польши Анджей Дуда уверен, что этот случай был единичным и больше не повторится. Минобороны РФ назвало провокацией заявления о том, что снаряды были якобы российскими.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ