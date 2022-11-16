Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО

Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон на заседании в среду одобрил Совет Федерации. Порядок выдачи соответствующих удостоверений будет определять Кабмин РФ.

Такой статус будет распространяться на тех, кто вступил в созданные по решению госорганов добровольческие формирования, содействующие выполнению задач в ходе СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля. Также это касается задач в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

Если добровольцы получат инвалидность после контузии, увечья и других заболеваний, полученных во время СВО, им присвоят статус инвалида боевых действий.