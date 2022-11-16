ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 ноября 2022, 08:17

Совфед одобрил закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО

Добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон на заседании в среду одобрил Совет Федерации. Порядок выдачи соответствующих удостоверений будет определять Кабмин РФ.

Такой статус будет распространяться на тех, кто вступил в созданные по решению госорганов добровольческие формирования, содействующие выполнению задач в ходе СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля. Также это касается задач в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

Если добровольцы получат инвалидность после контузии, увечья и других заболеваний, полученных во время СВО, им присвоят статус инвалида боевых действий.

Рогозин призвал россиян ехать добровольцами на спецоперацию
Рогозин призвал россиян ехать добровольцами на спецоперацию

Ранее Лайф сообщал о том, что депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине. Его авторами стали депутаты от всех фракций, а также сенаторы и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

BannerImage

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Совет Федерации
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar