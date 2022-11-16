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Регион
Опубликовано 16 ноября 2022, 07:35
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"Укрэнерго" назвало вчерашнюю атаку самой масштабной в истории

Ракетная атака, совершённая по территории Украины накануне, 15 ноября, стала самой масштабной в истории энергетики, заявили в "Укрэнерго". По данным компании, пострадали все регионы Незалежной и только аварийные отключения позволили предотвратить масштабный блэкаут. В свою очередь глава МВД Денис Монастырский сообщил, что во время вчерашней ракетной атаки под удар попало около 30 украинских объектов.

Обстановка в Киеве после ударов 15 ноября. Видео © Телеграм-канал "Сигнал"

"Наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также в центральных и северо-восточных регионах. Для стабилизации энергосистемы "Укрэнерго" были применены аварийные графики отключений. Это позволило предотвратить полное обесточивание страны", — рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Компания прогнозирует, что следующие несколько дней будут тяжёлыми, так как приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно, нагрузка на сети тоже. Граждан призывают экономно использовать электроэнергию и с пониманием отнестись к отключениям света.

В некоторых районах Молдавии пропал свет из-за прекращения подачи электричества из Румынии
В некоторых районах Молдавии пропал свет из-за прекращения подачи электричества из Румынии

Напомним, вечером 15 ноября жители Киева сообщили о ракетах в небе над украинской столицей и взрывах. Также взрывы были слышны в Кривом Роге, Черкасской, Хмельницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Волынской и Винницкой областях. Часть Львова после удара осталась без электричества, то же самое случилось в Житомире. Кроме того, удары пришлись по Харькову, там была остановлена работа метро.

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Телеграм-канал "Сигнал"

Александра Вишнякова
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