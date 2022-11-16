"Укрэнерго" назвало вчерашнюю атаку самой масштабной в истории

Ракетная атака, совершённая по территории Украины накануне, 15 ноября, стала самой масштабной в истории энергетики, заявили в "Укрэнерго". По данным компании, пострадали все регионы Незалежной и только аварийные отключения позволили предотвратить масштабный блэкаут. В свою очередь глава МВД Денис Монастырский сообщил, что во время вчерашней ракетной атаки под удар попало около 30 украинских объектов.

Обстановка в Киеве после ударов 15 ноября. Видео © Телеграм-канал "Сигнал"

"Наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также в центральных и северо-восточных регионах. Для стабилизации энергосистемы "Укрэнерго" были применены аварийные графики отключений. Это позволило предотвратить полное обесточивание страны", — рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.