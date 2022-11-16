В Госдуме назвали условием для переговоров отстранение Зеленского от власти
Депутат Шеремет: Условием для переговоров должно быть отстранение Зеленского от власти
Одним из условий для мирных переговоров с Украиной должно быть сложение Владимиром Зеленским полномочий президента и отстранение от работы всей его команды. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
По словам парламентария, своей политикой лидер Незалежной оставляет всё меньше возможностей для диалога с Россией и обрекает украинский народ. Шеремет подчеркнул, что Зеленский готов уничтожить всю страну ради одобрения западных хозяев.
"Считаю, что в таком случае одним из наших условий для переговоров с Украиной должно быть отстранение от власти Владимира Зеленского и его преступной команды", — сказал депутат.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. А 15 ноября на саммите G20 Зеленский заявил, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно.
Пресс-служба президента Украины