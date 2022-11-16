Одним из условий для мирных переговоров с Украиной должно быть сложение Владимиром Зеленским полномочий президента и отстранение от работы всей его команды. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

По словам парламентария, своей политикой лидер Незалежной оставляет всё меньше возможностей для диалога с Россией и обрекает украинский народ. Шеремет подчеркнул, что Зеленский готов уничтожить всю страну ради одобрения западных хозяев.