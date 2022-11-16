В ЛНР сообщили о наступлении ВСУ по всей линии от Попасной до Харьковской области

Украинские войска ведут наступательные действия от Попасной до Харьковской области, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны, практически начиная от населённого пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведёт наступательные действия", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".

При этом в целом ситуация на Луганском направлении остаётся стабильно напряжённой.