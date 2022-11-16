МИД РФ назвал возмутительной реакцию НАТО и западных СМИ на ракетный инцидент в Польше
Российский МИД раскритиковал возмутительную реакцию западных журналистов и СМИ на ракетный инцидент в Польше, жертвами которого стали два человека. Официальный комментарий внешнеполитического ведомства распространила пресс-служба в среду. Дипломаты напомнили, что российская сторона без промедлений дала исчерпывающие разъяснения о непричастности Вооружённых сил нашей страны к этому инциденту.
"Несмотря на это, фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон, без желания разобраться в ситуации, поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия", — отметили в МИД.
В ведомстве добавили, что речь идёт об умышленных действиях в рамках антироссийской кампании вокруг Украины. При этом обращает на себя особое внимание, с какой оперативностью обвинения в адрес России начали выдвигать непосредственные представители киевского режима.
"Похоже, что власти в Киеве всячески используют любую возможность для обвинений России и попыток консолидации западной поддержки на фоне того, что режим Зеленского, похоже, утомил их покровителей", — добавили в министерстве.
Напомним, накануне ряд западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая на территории республики, — украинская С-300. Позже и сам президент Польши заявил, что, по результатам предварительного анализа, снаряд с наибольшей вероятностью принадлежал Вооружённым силам Украины и именно ими и был запущен.
LIFE / Владимир Суворов