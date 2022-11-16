МИД РФ назвал возмутительной реакцию НАТО и западных СМИ на ракетный инцидент в Польше

Российский МИД раскритиковал возмутительную реакцию западных журналистов и СМИ на ракетный инцидент в Польше, жертвами которого стали два человека. Официальный комментарий внешнеполитического ведомства распространила пресс-служба в среду. Дипломаты напомнили, что российская сторона без промедлений дала исчерпывающие разъяснения о непричастности Вооружённых сил нашей страны к этому инциденту.

"Несмотря на это, фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые в унисон, без желания разобраться в ситуации, поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия", — отметили в МИД.

В ведомстве добавили, что речь идёт об умышленных действиях в рамках антироссийской кампании вокруг Украины. При этом обращает на себя особое внимание, с какой оперативностью обвинения в адрес России начали выдвигать непосредственные представители киевского режима.