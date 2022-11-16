Диетолог рассказала, о каких болезнях может говорить желание съесть что-нибудь остренькое

Тяга к острой еде может говорить о наличии некоторых заболеваний, например депрессии. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Специалист отметила, что такая пища приводит к выработке эндорфинов.

"Если есть какие-то нарушения со стороны щитовидной железы, недостаточность гормонов, то снижается уровень энергии и тоже может тянуть на остренькое. Поскольку острое разгоняет кровообращение, соответственно, мы чувствуем относительный прилив сил", — отметила Соломатина.

Эксперт добавила, что постоянное желание съесть острую пищу может появиться и при атеросклерозе. Дело в том, что крови трудно проходить по мелким кровеносным сосудам, в результате чего организм человека пытается наладить кровообращение, употребляя подобные продукты, заключила диетолог.