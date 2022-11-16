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16 ноября, 15:15
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Диетолог рассказала, о каких болезнях может говорить желание съесть что-нибудь остренькое

Диетолог Соломатина: Тяга к острой еде может говорить о депрессии

Тяга к острой еде может говорить о наличии некоторых заболеваний, например депрессии. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Специалист отметила, что такая пища приводит к выработке эндорфинов.

"Если есть какие-то нарушения со стороны щитовидной железы, недостаточность гормонов, то снижается уровень энергии и тоже может тянуть на остренькое. Поскольку острое разгоняет кровообращение, соответственно, мы чувствуем относительный прилив сил", — отметила Соломатина.

Эксперт добавила, что постоянное желание съесть острую пищу может появиться и при атеросклерозе. Дело в том, что крови трудно проходить по мелким кровеносным сосудам, в результате чего организм человека пытается наладить кровообращение, употребляя подобные продукты, заключила диетолог.

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Ранее телеведущая Елена Малышева опровергла популярное мнение, что острая пища вызывает изжогу. Врач-терапевт также рассказала, почему такая еда полезна.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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