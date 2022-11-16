Дипломат из Польши, задержанная за взятку в 20 тысяч евро, покинула Россию

Дипломат из Польши Эва Малгожата Бокшнайдер, которая была задержана за получение взятки в 20 тысяч евро, на данный момент не состоит в правоотношениях с Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС), покинула территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

"Задержание госпожи Бокшнайдер 8 ноября правоохранительными органами Российской Федерации никак не связано ни с исполнением ею должностных обязанностей в Международном банке экономического сотрудничества, ни с деятельностью банка", — приводит заявление РИА "Новости".

По информации, имеющейся у банка, дипломат выехала за пределы Российской Федерации. В настоящий момент, уточнили в МБЭС, гражданка не состоит в правоотношениях с организацией.