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16 ноября, 15:09

Дипломат из Польши, задержанная за взятку в 20 тысяч евро, покинула Россию

Дипломат из Польши Эва Малгожата Бокшнайдер, которая была задержана за получение взятки в 20 тысяч евро, на данный момент не состоит в правоотношениях с Международным банком экономического сотрудничества (МБЭС), покинула территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе финансовой организации.

"Задержание госпожи Бокшнайдер 8 ноября правоохранительными органами Российской Федерации никак не связано ни с исполнением ею должностных обязанностей в Международном банке экономического сотрудничества, ни с деятельностью банка", — приводит заявление РИА "Новости".

По информации, имеющейся у банка, дипломат выехала за пределы Российской Федерации. В настоящий момент, уточнили в МБЭС, гражданка не состоит в правоотношениях с организацией.

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Напомним, ФСБ РФ сообщила о задержании гражданки Польши за взятку 16 ноября. По данным ведомства, дипломат получила 20 тысяч евро за содействие в подготовке фиктивных документов для ввоза алкоголя в Россию. МИД РФ признал её "неприемлемым лицом", ей также предложили покинуть страну в течение недели.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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