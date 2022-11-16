KFC уходит, но оставляет россиянам привычное меню

Покупатель российского бизнеса KFC сохранит меню, а ренейминг коснётся всего четырёх позиций. Об этом на форуме "Сделано в Удмуртии" сообщил бизнесмен, совладелец ООО "Смарт сервис лтд" Константин Котов, передаёт ТАСС. Он отметил, что некоторое время в нашей стране параллельно будет существовать два бренда — KFC и "Ростикс", принадлежащий российской компании. Сделку планируется закрыть до конца 2022 года. В настоящее время проводятся переговоры с франчайзерами, которые есть почти во всех регионах России.

"Мы достигли договорённости, что мы сохраним меню полностью, и в нём только четыре позиции пройдут ренейминг — сами по себе блюда, вкусы и качество, с тем, что было составляющим нашего бренда, у нас остаётся", — добавил будущий владелец российского бизнеса KFC.

Напомним, что в октабре владелец KFC — американская компания Yum! Brands — продал 70 ресторанов сети ижевской франчайзинговой компании "Смарт сервис". К открытию они готовятся под брендом Rostic's. Договор купли-продажи включает в себя также права на мастер-франшизу и систему управления.