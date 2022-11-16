KFC уходит, но оставляет россиянам привычное меню
Покупатель российского бизнеса KFC Котов: Привычные блюда, вкусы и качество у нас остаются
Покупатель российского бизнеса KFC сохранит меню, а ренейминг коснётся всего четырёх позиций. Об этом на форуме "Сделано в Удмуртии" сообщил бизнесмен, совладелец ООО "Смарт сервис лтд" Константин Котов, передаёт ТАСС. Он отметил, что некоторое время в нашей стране параллельно будет существовать два бренда — KFC и "Ростикс", принадлежащий российской компании. Сделку планируется закрыть до конца 2022 года. В настоящее время проводятся переговоры с франчайзерами, которые есть почти во всех регионах России.
"Мы достигли договорённости, что мы сохраним меню полностью, и в нём только четыре позиции пройдут ренейминг — сами по себе блюда, вкусы и качество, с тем, что было составляющим нашего бренда, у нас остаётся", — добавил будущий владелец российского бизнеса KFC.
Напомним, что в октабре владелец KFC — американская компания Yum! Brands — продал 70 ресторанов сети ижевской франчайзинговой компании "Смарт сервис". К открытию они готовятся под брендом Rostic's. Договор купли-продажи включает в себя также права на мастер-франшизу и систему управления.
Ранее бывший владелец KFC подал заявку на регистрацию нового логотипа сети. На картинке нарисована курица, которая сразу обозначает, на какие блюда будет ориентироваться ресторанная сеть. По данным издания, также регистрируют бренды "Ростмастер" и "Ростмастер чиз", а также "Чикен тамагочи", "Маэстро", "Шефролл", "Шеф баскет".
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