Лаврова и Си Цзиньпина заподозрили в "сговоре" из-за похожих рубашек на G20
Daily Mail предположила сговор между Россией и Китаем из-за рубашек Лаврова и Си Цзиньпина
Сергей Лавров и Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / AP / Willy Kurniawan
На саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин пришли на ужин представителей делегаций в ярких фиолетовых рубашках с цветочным принтом. Британская газета Daily Mail считает, что это сделано специально для демонстрации дружественных отношений РФ и Китая.
Издание подчеркнуло, что Китай отказался осуждать спецоперацию на Украине и возражал против того, чтобы называть её "войной".
Лавров и Си Цзиньпин были не единственными на ужине, кто пришёл почти в одинаковых рубашках. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канадский премьер Джастин Трюдо надели одежду схожего красного оттенка.
Ранее Лайф писал о том, что попытки стран Запада бойкотировать визит главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммит G20 непродуктивны. Так считает российский сенатор Алексей Пушков. В качестве примера он приводит отказ лидеров западных стран сделать совместное протокольное фото с министром иностранных дел России.