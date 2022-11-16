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16 ноября, 15:32

Лаврова и Си Цзиньпина заподозрили в "сговоре" из-за похожих рубашек на G20

Daily Mail предположила сговор между Россией и Китаем из-за рубашек Лаврова и Си Цзиньпина

<p>Сергей Лавров и Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / AP / Willy Kurniawan</p>

Сергей Лавров и Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / AP / Willy Kurniawan

На саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин пришли на ужин представителей делегаций в ярких фиолетовых рубашках с цветочным принтом. Британская газета Daily Mail считает, что это сделано специально для демонстрации дружественных отношений РФ и Китая.

Издание подчеркнуло, что Китай отказался осуждать спецоперацию на Украине и возражал против того, чтобы называть её "войной".

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Лавров и Си Цзиньпин были не единственными на ужине, кто пришёл почти в одинаковых рубашках. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канадский премьер Джастин Трюдо надели одежду схожего красного оттенка.

Ранее Лайф писал о том, что попытки стран Запада бойкотировать визит главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммит G20 непродуктивны. Так считает российский сенатор Алексей Пушков. В качестве примера он приводит отказ лидеров западных стран сделать совместное протокольное фото с министром иностранных дел России.

Илья Суриков

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