Лаврова и Си Цзиньпина заподозрили в "сговоре" из-за похожих рубашек на G20

На саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин пришли на ужин представителей делегаций в ярких фиолетовых рубашках с цветочным принтом. Британская газета Daily Mail считает, что это сделано специально для демонстрации дружественных отношений РФ и Китая.

Издание подчеркнуло, что Китай отказался осуждать спецоперацию на Украине и возражал против того, чтобы называть её "войной".

Лавров и Си Цзиньпин были не единственными на ужине, кто пришёл почти в одинаковых рубашках. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и канадский премьер Джастин Трюдо надели одежду схожего красного оттенка.