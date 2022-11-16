Посол Польши вызван в МИД РФ

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД РФ, об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Скорее всего, вызов дипломата связан с ситуацией вокруг падения ракет на территории Польши. В МИД РФ сегодня уже потребовали от Варшавы извинений за необоснованные обвинения России. Мария Захарова указала на то, что вчера польские власти устроили истерику.