Посол Польши вызван в МИД РФ
Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский вызван в МИД РФ, об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Скорее всего, вызов дипломата связан с ситуацией вокруг падения ракет на территории Польши. В МИД РФ сегодня уже потребовали от Варшавы извинений за необоснованные обвинения России. Мария Захарова указала на то, что вчера польские власти устроили истерику.
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 км от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией.
LIFE / Владимир Суворов