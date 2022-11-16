Украина столько лет стремилась вступить в НАТО, и вот она наконец-то смогла это "сделать" — попала в альянс, но ракетой. Так бывший депутат украинской Рады Владимир Олейник прокомментировал инцидент в Польше.

Олейник считает, что киевские власти с помощью инцидента в Польше пытались спровоцировать третью мировую войну. Лидер Незалежной Владимир Зеленский преследует цель максимально дискредитировать РФ в глазах западного общества. Однако в Вашингтоне на сей раз проигнорировали старания Киева. Экс-депутат Рады убеждён, что американцы не хотят ввязываться в военный конфликт, но при этом готовы воевать с РФ "до последнего украинца".