Экс-депутат Рады Олейник: Украина всё же попала в НАТО, но только ракетой
Украина столько лет стремилась вступить в НАТО, и вот она наконец-то смогла это "сделать" — попала в альянс, но ракетой. Так бывший депутат украинской Рады Владимир Олейник прокомментировал инцидент в Польше.
"Украина наконец-то попала в НАТО, только ракетой", — приводит РИА ФАН его слова.
Олейник считает, что киевские власти с помощью инцидента в Польше пытались спровоцировать третью мировую войну. Лидер Незалежной Владимир Зеленский преследует цель максимально дискредитировать РФ в глазах западного общества. Однако в Вашингтоне на сей раз проигнорировали старания Киева. Экс-депутат Рады убеждён, что американцы не хотят ввязываться в военный конфликт, но при этом готовы воевать с РФ "до последнего украинца".
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 км от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine