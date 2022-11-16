Врач рассказал, как спастись от травм в гололёд
Врач Терновой перечислил самые частые травмы при падении в гололёд
С наступлением зимней погоды и морозов обычная прогулка становится в разы опаснее, поскольку при падении в гололёд можно получить различные травмы. Однако также существуют способы защиты, которые помогут избежать негативных последствий. Об этом рассказал травматолог Константин Терновой в беседе с "Вечерней Москвой".
По его словам, чаще всего при падении травмируются области шейки бедра, лучевой кости и лодыжки. Кроме того, можно получить черепно-мозговую травму, особенно если у пострадавшего нет головного убора.
"Выбирайте путь, где меньше всего льда и дорожное полотно усеяно твёрдыми реагентами. Если же вы уже ступили на скользкую дорожку и предполагаете, что сейчас упадёте, согните слегка ноги в коленях, чтобы улучшить амортизирующие свойства нижних конечностей. Максимум, что вы успеете при падении, — это выбросить руки вперёд, чтобы защитить лицо или спину", — посоветовал травматолог.
При этом он отметил, что даже при самом удачном падении можно получить перелом лучевой кости в типичном месте.
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ТАСС / Сергей Ермохин