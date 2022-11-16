Сын Трампа призвал перестать помогать Киеву из-за инцидента с ракетой в Польше
Дональд Трамп – младший. Фото © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / donaldtrumpjr
Сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший предложил перестать помогать Украине из-за инцидента с ракетой в Польше.
"Поскольку именно украинская ракета поразила нашего союзника по НАТО Польшу, можем ли мы хотя бы сейчас прекратить тратить миллиарды на вооружение Киева?" — задался вопросом наследник экс-лидера США в "Твиттере".
Трамп-младший, как и его отец, является членом Республиканской партии, также он занимает пост вице-президента компании Trump Organization.
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300.