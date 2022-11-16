Премьер Венгрии Орбан призвал к миру после прекращения поставок нефти по "Дружбе"
Как только Киев остановил поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал провести мирные переговоры по Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках второго трёхстороннего саммита Венгрии, Сербии и Австрии в Белграде.
"Прекращена транспортировка нефти со стороны Украины в Венгрию. Мы надеемся санировать это в течение этого дня. Когда в опасности ты, твоя страна, твоя экономика, тогда ты должен постараться, чтобы эту опасность устранить. А это значит, что мы хотим мира, чтобы начались переговоры о мире", — заявил Орбан.
Позже поставки возобновились: глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что нефть в страну идёт под низким давлением, но специалисты работают над улучшением ситуации.
Напомним, что прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по территории Украины, которая и уведомила "Транснефть" о приостановке поставок.