Премьер Венгрии Орбан призвал к миру после прекращения поставок нефти по "Дружбе"

Как только Киев остановил поставки нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", венгерский премьер-министр Виктор Орбан призвал провести мирные переговоры по Украине. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках второго трёхстороннего саммита Венгрии, Сербии и Австрии в Белграде.

"Прекращена транспортировка нефти со стороны Украины в Венгрию. Мы надеемся санировать это в течение этого дня. Когда в опасности ты, твоя страна, твоя экономика, тогда ты должен постараться, чтобы эту опасность устранить. А это значит, что мы хотим мира, чтобы начались переговоры о мире", — заявил Орбан.