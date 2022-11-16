Родителям объяснили, как распознать, что ребёнок стал жертвой кибербуллинга

Заместитель председателя правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Вадим Ампелонский в беседе с Лайфом рассказал, как помочь ребёнку при онлайн-травле. По словам эксперта, подростковая среда довольно агрессивна и очень часто в компаниях выбирается жертва нападок, в частности, посредством социальных сетей.

Признаком того, что ребёнок стал жертвой кибербуллинга, может быть резкое изменение поведения, психологического состояния, также у него может внезапно снизиться успеваемость. В этом случае специалист рекомендует откровенно пообщаться с чадом, чтобы он рассказал о волнующих его проблемах. Если же подросток не раскалывается, то родители должны получить доступ к средствам коммуникации ребёнка. Эксперт подчеркнул, что ни в коем случае нельзя оставлять эту проблему нерешённой.

"Наиболее простой способ прервать кибербуллинг — на некоторое время отложить использование соцсетей. Просто ребёнок не заходит на свои аккаунты или меняет их в мессенджерах и начинает общаться с теми, с кем ему комфортно. А те аккаунты, которые используются для его унижения, он больше не использует. Длиться это может, пока травля не прекратится", — пояснил собеседник.

При этом с травлей в Интернете сталкиваются не только подростки, но и взрослые. Большой толчок для онлайн-агрессии, по словам Ампелонского, дала спецоперация. Есть немало случаев, когда люди подверглись нападкам исключительно за собственные политические взгляды. В заключение эксперт добавил, что не стоит стесняться обращаться в правоохранительные органы, если вам реально угрожают в Сети.