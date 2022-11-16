Психиатр рассказал, что поможет пережить измену близкого человека

При лечении душевной травмы, например после измены близкого человека, одними таблетками не обойтись, помимо того, важна помощь специалиста. Об этом в беседе с kp.ru напомнил кандидат медицинских наук, психиатр, старший научный сотрудник МГППУ Геннадий Банников.

"При работе с травмой есть правило: перепроживание сложных событий и чувств должно проходить под контролем психотерапевта, специалиста, который понимает, что в какой-то момент состояние человека может ухудшиться. Поэтому перепроживание травмы просто под препаратом, без сопровождения специалиста, на мой взгляд, неэтично", — отметил он.

Эксперт добавил, что при лечении подобных переживаний используются препараты с лёгким седативным и успокаивающим эффектом. Такие лекарства позволяют человеку раскрыться и меньше волноваться. Но, по мнению Банникова, они больше подходят для избавления от расстройств, связанных с угрозой жизни. Психиатр ещё раз подчеркнул, что травма должна быть проработана и прожита при помощи врача — в таком случае страха при отсутствии таблеток не будет.