Власти Польши отказались считать ракетный инцидент неожиданностью
Премьер Польши Моравецкий: В ситуации с падением ракеты не было ничего непредвиденного
Власти Польши были готовы к возможному попаданию ракеты на территории республики. Об этом заявил во время выступления в Сейме премьер-министр Матеуш Моравецкий. По словам политика, за несколько недель до инцидента на совещаниях с военными рассматривался "детальный многочасовой анализ различных сценариев", включая тот, что произошёл вчера.
"В этой ситуации не было ничего непредвиденного. Мы были готовы к такому сценарию", — сказал он.
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300.
ТАСС / AP / Michal Dyjuk