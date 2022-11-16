Власти Польши отказались считать ракетный инцидент неожиданностью

Власти Польши были готовы к возможному попаданию ракеты на территории республики. Об этом заявил во время выступления в Сейме премьер-министр Матеуш Моравецкий. По словам политика, за несколько недель до инцидента на совещаниях с военными рассматривался "детальный многочасовой анализ различных сценариев", включая тот, что произошёл вчера.