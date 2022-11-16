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Опубликовано 16 ноября 2022, 16:19

Власти Польши отказались считать ракетный инцидент неожиданностью

Премьер Польши Моравецкий: В ситуации с падением ракеты не было ничего непредвиденного

Власти Польши были готовы к возможному попаданию ракеты на территории республики. Об этом заявил во время выступления в Сейме премьер-министр Матеуш Моравецкий. По словам политика, за несколько недель до инцидента на совещаниях с военными рассматривался "детальный многочасовой анализ различных сценариев", включая тот, что произошёл вчера.

"В этой ситуации не было ничего непредвиденного. Мы были готовы к такому сценарию", — сказал он.

Дуда заявил, что упавшая в Польше ракета, вероятнее всего, принадлежала ПВО Украины
Дуда заявил, что упавшая в Польше ракета, вероятнее всего, принадлежала ПВО Украины

Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300.

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ТАСС / AP / Michal Dyjuk

Марина Калегина
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