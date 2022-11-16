Почти 40% россиян выступили за запрет цирков и содержания животных в неволе

Выступления диких животных в цирке нужно запретить, а их содержание в неволе неприемлемо. Так считает 38% участников опроса, который провёл kp.ru в соцсетях на фоне новости о нападении тигра на дрессировщика Эдгара Запашного. Участие в исследовании приняли 9,8 тысячи человек.

А 16% респондентов, наоборот, не против зоопарков и цирков. Они считают, что такое знакомство с природой полезно детям. Эти участники исследования признались, что и сами с удовольствием ходят посмотреть на диких животных.

"Я вообще запретил бы зоопарки и прочие заведения, где находятся животные. По-моему, содержание хищников в неволе можно расценивать как жестокое обращение", — отметил один из участников опроса.

Среди опрошенных есть те, кто выступает за сохранение сафари-парков, где люди могут поближе увидеть дикую природу, а животные живут почти без человеческого вмешательства. Такого мнения придерживается 15% респондентов. А 13% выступили за то, чтобы оставлять в цирках и зоопарках больных или не приспособленных к дикой жизни животных. Ещё 6% не против содержания животных в неволе, но осуждают дрессировку и считают её издевательством. Оставшиеся 12% участников опроса затруднились с ответом.