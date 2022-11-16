Группа Little Big сообщила об отмене концертов в Польше из-за "политического давления"

В польских городах Краков и Катовице отменили концерты группы Little Big. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в соцсети. В посте указано, что мероприятия сорвались из-за "политического давления".

Музыканты рассказали, что вместе с промоутерами и "польскими друзьями" сделали всё, чтобы концерты состоялись. Вероятно, это не помогло.

"Возможно, когда-нибудь в будущем мы сможем перенести нашу встречу. Все билеты в Кракове и Катовице можно вернуть в пункте продаж", — говорится в публикации.