В приёмных проекта "Единой России" "Наш дом" помогают решать коммунальные проблемы петербуржцев

Проект "Наш дом" стартовал в Санкт-Петербурге по инициативе "Единой России" прошлой зимой, а сегодня приёмные по вопросам ЖКХ работают уже почти во всех районах города. Здесь работают эксперты, которые имеют большой опыт решения проблем в коммунальной сфере.

"Консультанты всегда подскажут, когда нужно отправить жалобу в управляющую компанию, когда — подать заявку в аварийно-диспетчерскую службу, а когда и написать заявление в контролирующий орган. И, что важно, помогут оформить документы и довести решение проблемы, даже самой сложной, до логического конца", — рассказывает руководитель проекта "Наш дом" Татьяна Куля.

По её словам, чаще всего петербуржцев волнуют вопросы содержания и ремонта многоквартирных домов, прозрачность начисления тарифов в платёжных документах, благоустройство придомовой территории, а также качество работы управляющих компаний. Ситуация с "самочувствием" коммунальной сферы в разных районах города очень отличается. По оценкам экспертов, самыми проблемными по-прежнему остаются центральные районы, где огромную часть жилфонда составляют дома возрастом старше 50–70 лет.

В "Единой России" отметили, что ещё одна важная функция проекта, о которой никто и не думал вначале, — психологическая поддержка.

"Вы не представляете, как иногда благодарны нам люди за решение, казалось, самой простой и самой маленькой проблемы! Всё просто: их годами никто не хотел услышать, а мы выслушали. Часто даже этого достаточно, а всю работу экспертов люди воспринимают уже как бонус", — рассказывает Татьяна Куля.

За время работы проекта "Единой России" "Наш дом" профессиональные консультации по коммунальным вопросам получили уже более трёхсот горожан.

Приёмы по вопросам ЖКХ проходят раз в неделю в 17 районах города.

На приём лучше записаться заранее по дежурным телефонам:

— Московский, Красногвардейский и Фрунзенский районы — 8 (931) 350-07-42;

— Выборгский, Калининский и Петроградский районы — 8 (931) 350-07-45;

— Адмиралтейский, Василеостровский и Невский районы — 8 (931) 350-07-46;

— Кировский, Колпинский, Красносельский и Пушкинский районы — 8 (931) 350-07-84;

— Кронштадтский, Курортный, Петродворцовый и Приморский районы — 8 (931) 350-07-85.