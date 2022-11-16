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16 ноября, 16:30

В приёмных проекта "Единой России" "Наш дом" помогают решать коммунальные проблемы петербуржцев

<p>Фото предоставлено Лайфу пресс-службой "Единой России" </p>

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой "Единой России"

Проект "Наш дом" стартовал в Санкт-Петербурге по инициативе "Единой России" прошлой зимой, а сегодня приёмные по вопросам ЖКХ работают уже почти во всех районах города. Здесь работают эксперты, которые имеют большой опыт решения проблем в коммунальной сфере.

"Консультанты всегда подскажут, когда нужно отправить жалобу в управляющую компанию, когда — подать заявку в аварийно-диспетчерскую службу, а когда и написать заявление в контролирующий орган. И, что важно, помогут оформить документы и довести решение проблемы, даже самой сложной, до логического конца", рассказывает руководитель проекта "Наш дом" Татьяна Куля.

По её словам, чаще всего петербуржцев волнуют вопросы содержания и ремонта многоквартирных домов, прозрачность начисления тарифов в платёжных документах, благоустройство придомовой территории, а также качество работы управляющих компаний. Ситуация с "самочувствием" коммунальной сферы в разных районах города очень отличается. По оценкам экспертов, самыми проблемными по-прежнему остаются центральные районы, где огромную часть жилфонда составляют дома возрастом старше 50–70 лет.

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В "Единой России" отметили, что ещё одна важная функция проекта, о которой никто и не думал вначале, — психологическая поддержка.

"Вы не представляете, как иногда благодарны нам люди за решение, казалось, самой простой и самой маленькой проблемы! Всё просто: их годами никто не хотел услышать, а мы выслушали. Часто даже этого достаточно, а всю работу экспертов люди воспринимают уже как бонус", рассказывает Татьяна Куля.

За время работы проекта "Единой России" "Наш дом" профессиональные консультации по коммунальным вопросам получили уже более трёхсот горожан.

Приёмы по вопросам ЖКХ проходят раз в неделю в 17 районах города.

На приём лучше записаться заранее по дежурным телефонам:

— Московский, Красногвардейский и Фрунзенский районы — 8 (931) 350-07-42;

— Выборгский, Калининский и Петроградский районы — 8 (931) 350-07-45;

— Адмиралтейский, Василеостровский и Невский районы — 8 (931) 350-07-46;

— Кировский, Колпинский, Красносельский и Пушкинский районы — 8 (931) 350-07-84;

— Кронштадтский, Курортный, Петродворцовый и Приморский районы — 8 (931) 350-07-85.

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Ранее Лайф сообщал, что депутаты "Единой России", представляющие в Госдуме Санкт-Петербург, обратились к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой компенсировать потенциальные потери городского бюджета. Речь идёт о вступающем в силу с 2023 года новом порядке распределения между российскими регионами доходов от налога на прибыль.

Алексей Берковиц

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