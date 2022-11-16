"У меня есть честь": Глава Счётной палаты Украины подал в отставку

Руководитель Счётной палаты Украины Валерий Пацкан подал в отставку. В соцсетях он сообщил, что уже написал заявление об уходе.

Пацкан также напомнил, что ведомство провело плановые проверки, связанные со сферой обороны и правоохранительными органами. Кроме того, Счётная палата планировала посетить и Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за того, что оно неправомерно использовало бюджетные средства. В связи с этим, как написал Пацкан, ему "вручили подозрение как инициатору теста".

"Не делать свою работу — мерзость. Закрывать глаза на неправомерное использование средств — преступно. А устраивать политические разборки — низко. Я не буду в этом участвовать. <...> У меня есть честь", — заключил Пацкан.