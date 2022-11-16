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16 ноября, 16:48

Украинские власти переименовали город Новоград-Волынский в Звягель

На Украине в рамках дерусификации переименовали город Новоград-Волынский (Житомирская область) в Звягель. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. По его словам, с соответствующей инициативой к властям обратились сами горожане.

"Город Новоград-Волынский в Житомирской области переименовали! Теперь этот город называется Звягель", — написал Гончаренко в телеграм-канале.

Отметим, что в 1793 году, после Второго раздела Речи Посполитой, Звягель оказался в составе Российской империи. В 1795-м императрица Екатерина II приказала переименовать Звягель в Новоград-Волынский. В том же году город сделали губернским центром новообразованной Волынской губернии.

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Лайф рассказывал, что ранее в Ивано-Франковской области Украины снесли памятник советскому солдату. А в Харькове развалили на части памятник Александру Невскому. После этого остатки скульптуры были отвезены на ближайшую свалку.

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Wikipedia.org

Наталья Исакова

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