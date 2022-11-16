Украинские власти переименовали город Новоград-Волынский в Звягель

На Украине в рамках дерусификации переименовали город Новоград-Волынский (Житомирская область) в Звягель. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. По его словам, с соответствующей инициативой к властям обратились сами горожане.

"Город Новоград-Волынский в Житомирской области переименовали! Теперь этот город называется Звягель", — написал Гончаренко в телеграм-канале.

Отметим, что в 1793 году, после Второго раздела Речи Посполитой, Звягель оказался в составе Российской империи. В 1795-м императрица Екатерина II приказала переименовать Звягель в Новоград-Волынский. В том же году город сделали губернским центром новообразованной Волынской губернии.