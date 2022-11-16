Венгрия обвинила Зеленского в безответственности из-за инцидента с ракетой в Польше
В Венгрии назвали обвинения в адрес России со стороны Зеленского "плохим примером"
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал "плохим примером" громкие заявления украинского лидера Владимира Зеленского о причастности России к инциденту с ракетой на востоке Польши. По его мнению, глава Незалежной, назвав РФ "страной-террористом", повёл себя крайне безответственно.
"Украинский президент был не прав. Он сразу обвинил Россию в том, что, исходя из текущих данных, совершила Украина. Это плохой пример", — сказал Гуйяш в разговоре с журналистами.
При этом он подчеркнул, что российская сторона несёт ответственность за конфликт на Украине, а также заявил о необходимости скорее прекратить огонь между противоборствующими странами.
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300.
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