Венгрия обвинила Зеленского в безответственности из-за инцидента с ракетой в Польше

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш назвал "плохим примером" громкие заявления украинского лидера Владимира Зеленского о причастности России к инциденту с ракетой на востоке Польши. По его мнению, глава Незалежной, назвав РФ "страной-террористом", повёл себя крайне безответственно.

"Украинский президент был не прав. Он сразу обвинил Россию в том, что, исходя из текущих данных, совершила Украина. Это плохой пример", — сказал Гуйяш в разговоре с журналистами.