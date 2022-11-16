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Регион
Опубликовано 16 ноября 2022, 17:01

В Белгородской области ПВО сбила ракеты украинской РСЗО "Ураган"

В Белгородской области ПВО сбила снаряды от ракетной системы залпового огня "Ураган" ВСУ. Как сообщил источник Лайфа, украинским военным не удалось поразить цели.

Однако оказалось повреждено имущество мирных граждан. Так, в населённых пунктах Никольское, Таврово, Новосадовый и Ближняя Игуменка осколки ракет попали в три легковых автомобиля и в два частных дома. По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что российская система ПВО сбила ракету "Точка-У" над Валуйками в Белгородской области. В результате один человек погиб, ещё один пострадал.

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Wikipedia / Пресс-служба Западного военного округа

Илья Суриков
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