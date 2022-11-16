В Белгородской области ПВО сбила ракеты украинской РСЗО "Ураган"
В Белгородской области ПВО сбила снаряды от ракетной системы залпового огня "Ураган" ВСУ. Как сообщил источник Лайфа, украинским военным не удалось поразить цели.
Однако оказалось повреждено имущество мирных граждан. Так, в населённых пунктах Никольское, Таврово, Новосадовый и Ближняя Игуменка осколки ракет попали в три легковых автомобиля и в два частных дома. По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет.
Ранее Лайф рассказывал о том, что российская система ПВО сбила ракету "Точка-У" над Валуйками в Белгородской области. В результате один человек погиб, ещё один пострадал.
Wikipedia / Пресс-служба Западного военного округа