В Белгородской области ПВО сбила ракеты украинской РСЗО "Ураган"

В Белгородской области ПВО сбила снаряды от ракетной системы залпового огня "Ураган" ВСУ. Как сообщил источник Лайфа, украинским военным не удалось поразить цели.

Однако оказалось повреждено имущество мирных граждан. Так, в населённых пунктах Никольское, Таврово, Новосадовый и Ближняя Игуменка осколки ракет попали в три легковых автомобиля и в два частных дома. По предварительным данным, пострадавших в результате случившегося нет.