Росстат предварительно оценил снижение ВВП РФ в III квартале 2022 года на уровне 4%
Снижение ВВП РФ в III квартале текущего года, предварительно, составило 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
При вычислении динамики ВВП использовались индикаторы отраслевой статистики, некоторые из них повлияли на снижение физического объёма. Так, оптовый оборот уменьшился на 22,6%, водоснабжение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, а также водоотведение — на 10,4%. Кроме того, розничный оборот снизился на 9,1%, грузооборот — на 5,5%, обрабатывающие производства — на 2%. А сельское хозяйство и строительство продемонстрировали рост — на 6,2% и 6,7% соответственно.
Отметим, что ранее ведомство подтвердило снижение ВВП России во втором квартале 2022 года на уровне 4,1% в годовом выражении.
Ранее Лайф рассказывал, что число работающих в России пенсионеров снизилось до минимума 18-летней давности. Сейчас в стране трудоустроены 8,1 млн возрастных граждан.
Агентство городских новостей “Москва” / Кирилл Зыков