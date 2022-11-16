Росстат предварительно оценил снижение ВВП РФ в III квартале 2022 года на уровне 4%

Снижение ВВП РФ в III квартале текущего года, предварительно, составило 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата .

При вычислении динамики ВВП использовались индикаторы отраслевой статистики, некоторые из них повлияли на снижение физического объёма. Так, оптовый оборот уменьшился на 22,6%, водоснабжение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений, а также водоотведение — на 10,4%. Кроме того, розничный оборот снизился на 9,1%, грузооборот — на 5,5%, обрабатывающие производства — на 2%. А сельское хозяйство и строительство продемонстрировали рост — на 6,2% и 6,7% соответственно.