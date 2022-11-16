Белый дом: США возлагают на Россию ответственность за инцидент с ракетой в Польше

США возлагают на Россию ответственность за инцидент с ракетой в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Белого дома.

При этом в официальной резиденции американского лидера также уточнили, что Вашингтон до сих пор не увидел свидетельств, опровергающих, что на востоке Польши упала именно украинская ракета.