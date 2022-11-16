Белый дом: США возлагают на Россию ответственность за инцидент с ракетой в Польше
США возлагают на Россию ответственность за инцидент с ракетой в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Белого дома.
При этом в официальной резиденции американского лидера также уточнили, что Вашингтон до сих пор не увидел свидетельств, опровергающих, что на востоке Польши упала именно украинская ракета.
"Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что ответственной стороной за этот трагический инцидент является Россия, которая выпустила шквал ракет по Украине, специально предназначенных для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела и имеет полное право защищать себя", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300.
Shutterstock