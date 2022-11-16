Эксперт назвал провокацией инцидент с ракетой в Польше и объяснил, почему она провалилась

Инцидент с ракетой на востоке Польши является заранее спланированной провокацией, в которой задействованы лидеры прибалтийских стран, а также Киев и Варшава. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился лидер "Российского союза ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич.

На то, что эта антироссийская провокация была спланирована, как отметил эксперт, указывают как минимум три фактора. Во-первых, на обломках ракеты была убрана маркировка, которая говорит о принадлежности снарядов. Во-вторых, украинский лидер Владимир Зеленский, а также прибалтийские политики в унисон сразу же во всём обвинили Россию, назвав её "страной-террористом". При этом никто из них, конечно же, не удосужился подкрепить голословные заявления реальными фактами. В-третьих, по словам Клинцевича, во всей этой ситуации чётко прослеживается попытка привязать пятую статью Устава НАТО, чтобы впоследствии шантажировать российскую сторону.

"Я эту ситуацию расцениваю как подготовленную провокацию, в которой задействованы лидеры прибалтийских стран, Польши, Украины, как проводники определённой идеологемы — максимально ввязать НАТО [в конфликт]. <...> А зная то, что сейчас на границах сосредоточены очень серьёзные силы и средства. Понимая, что в течение суток НАТО на границах с Россией могут создать группировку от 50 до 100 тысяч. Это вызывает очень большую озабоченность", — пояснил наш собеседник.