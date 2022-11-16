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16 ноября, 18:57

Зеленский продолжает настаивать, что упавшая в Польше ракета не была украинской

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать, что упавшая на востоке Польши ракета не была украинской. Вместе с тем он призвал допустить Киев к расследованию произошедшего инцидента.

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. Мы должны участвовать в расследовании", — заявил Зеленский в разговоре с журналистами.

Он также добавил, что в случае причастности украинских ПВО к произошедшему Киев хочет получить доказательства. При этом стоит отметить, что для обвинения России в случившемся Зеленскому никаких расследований и доказательств не требовалось.

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Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова

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