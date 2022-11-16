Зеленский продолжает настаивать, что упавшая в Польше ракета не была украинской

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать, что упавшая на востоке Польши ракета не была украинской. Вместе с тем он призвал допустить Киев к расследованию произошедшего инцидента.

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар. Мы должны участвовать в расследовании", — заявил Зеленский в разговоре с журналистами.