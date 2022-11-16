Трамп и Байден своё отработали: Эксперт заявил, что в США созрел новый лидер

Нынешний президент США Джо Байден и 45-й американский глава Дональд Трамп уже "отработали своё", однако в стране появился новый лидер — губернатор Флориды Рон Десантис. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал бывший главный редактор журнала "Огонёк", 10 лет проживший в США, общественный деятель Виталий Коротич.

"У республиканцев и демократов в США есть два лидера, но оба они своё уже отработали. Это и Трамп, и Байден. Вот сейчас в республиканской партии созрел совершенно новый 43-летний молодой политик, который губернаторствует во Флориде", — приводит его слова kp.ru.

Коротич добавил, что авторитет Десантиса гораздо выше, чем у Трампа. По его мнению, бывший президент будет себя "проталкивать", так как он объявил о начале участия в президентской гонке-2024, однако это будет бессмысленно. Эксперт также иронично напомнил, что политику к тому времени уже будет под 80 лет. Специалист подчеркнул, что в США сейчас назрела необходимость в новом, молодом поколении в руководстве страны.