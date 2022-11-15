Бойня века: К чему приведёт победа демократов в Сенате Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — об итогах выборов в американский Сенат и о том, почему провал "красного цунами" не снизит радикализацию отношений между республиканцами и демократами. 15 ноября, 01:40 Кэтрин Кортес-Масто. Фото © ТАСС / AP / Ellen Schmidt

Американская политика — это сплошные выборы. В прямом смысле этого слова. Общенациональные электоральные кампании проводятся в стране раз в два года (в годы избрания президентов они называются просто выборами, а в середине четырёхлетнего президентского мандата — промежуточными). Каждый раз переизбираются все 435 членов Палаты представителей Конгресса (нижней палаты) и около трети сенаторов (верхней палаты).

Победа республиканцев на выборах в Палату представителей никем не оспаривалась, поэтому главной интригой на этих выборах было то, какая партия возьмёт Сенат. И наконец, она разрешилась. Вопреки ранее сделанным прогнозам, Республиканской партии не удалось взять большинство сенатских мандатов. На данный момент из 100 мест 50 уже остаётся за демократами, 49 — за республиканцами и одно место — мандат от штата Джорджия — пока не определено, поскольку не все голоса подсчитаны.

Скорее всего, это место тоже уйдёт демократам, так как их кандидат немного опережает своего республиканского визави. Но даже если по какой-то причине республиканцам удастся это место заполучить, то расклад мест в Конгрессе будет 50 против 50. А это значит, что решающий голос получает председатель Конгресса, каковым по Конституции Соединённых Штатах является вице-президент Камала Харрис. Демократ.

Более того, республиканцам, взявшим нижнюю палату, не удалось там получить комфортное большинство. Если посмотреть на карту выборов, то можно увидеть, что чуть ли не 80% карты с избирательными округами Соединённых Штатов закрашены красным, то есть республиканским цветом. Однако республиканцы выигрывают в больших по размеру, но малонаселённых округах, тогда как демократы берут не сильно заметные на карте, но при этом густонаселённые округа Восточного побережья США. В результате получается, что на сегодняшний день из 435 мест в Палате представителей у республиканцев — 212, у демократов — 207. Остальные 16 мандатов ещё считают, но в любом случае не все из них уйдут республиканцам. А значит, их преимущество будет крайне небольшим.

Демократы уже празднуют победу. Они не строили иллюзий и понимали, что, скорее всего, по итогам промежуточных выборов потеряют контроль за Палатой представителей. Их программой-оптимум было не допустить возникновения "красного цунами" (то есть республиканского): сохранить Сенат, а также обеспечить минимальное преимущество республиканцев в палате, чего они добились благодаря средствам массовой информации, страхам беспартийных избирателей перед радикально-консервативной республиканской повесткой, а также, по слухам, очередному сомнительному голосованию по почте.

Между тем особого повода для радости у демократов быть не должно. Да, "красное цунами" не состоялось, но электоральная волна всё равно грозит смыть Демократическую партию из власти. По целому ряду причин.

Вопреки проигрышу республиканцев в Сенате

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Во-первых, даже имея меньшинство в Палате представителей, республиканцы будут её контролировать. В частности, назначат своего спикера, а также будут управлять делами палаты. И делать они будут так, чтобы максимальным образом подрывать политику действующей американской администрации. Прошли те благословенные для Соединённых Штатов времена, когда демократы и республиканцы работали вместе. Когда обе партии могли контролировать разные ветви власти, но при этом находили общий язык и совместно управляли страной, совместно принимали важнейшие законопроекты.

Сейчас обе партии радикализировались и воспринимают друг друга как врагов Соединённых Штатов, зачастую ещё более опасных врагов, чем внешние противники Штатов. Поэтому республиканцы будут саботировать некоторые демократические законопроекты, в том числе и связанные с войной против России на Украине. И если им удастся это сделать, то администрация Джо Байдена рискует стать "хромой уткой" до конца президентского срока.

Кроме того, сохранение демократами Сената повышает в краткосрочной перспективе (пока он не стал "хромой уткой") авторитет Джозефа Байдена. Усиливает его позиции, а значит, и подкрепляет его желание идти на второй срок.

Байден такое желание уже высказал, и не раз, но многие демократические активисты были тогда против. Они понимали, что, с одной стороны, если действующий президент хочет идти на второй срок, партия должна его поддержать. Такова традиция. Но, с другой стороны, все прекрасно знали, какой шанс у Демократической партии удержать контроль за Белым домом при таком кандидате в президенты (больном, здоровающемся с воздухом). Шансы вообще обнуляются в том случае, если против демократов в 2024 году пойдёт не Дональд Трамп с его достаточно высоким антирейтингом среди беспартийных избирателей, а, например, молодой, обаятельный и амбициозный губернатор штата Флорида Рон Десантис.

Таким образом, удачно выстроенная демократами электоральная дамба на пути "красного цунами" не спасает демократический истеблишмент от стихии. Она лишь откладывает его конец на 2024 год.

Авторы Геворг Мирзаян