"Наши союзники — это армия и флот": Трёхкратный чемпион Паралимпийских игр Полухин поддержал спецоперацию на Украине

"Я могу сказать за своих товарищей-спортсменов, мы — единая паралимпийская семья. Я уже говорил журналистам, что наши союзники — это армия и флот. Повторю ещё раз. Мы поддерживаем действия нашей армии по установлению мира и порядка на Украине. Мы поддерживаем решения нашего президента. Правительство делает всё возможное, чтобы смягчить последствия нападок на нас. Я уверен, что мы вместе, объединившись, справимся со всеми экономическими и социальными трудностями. Наш народ и не такое пережил и это переживёт, когда сражается за правду и справедливость", — заявил Полухин.