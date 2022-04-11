"Наши союзники — это армия и флот": Трёхкратный чемпион Паралимпийских игр Полухин поддержал спецоперацию на Украине
Он отметил, что многочисленные санкции западных стран не смогли разобщить нашу страну и заставить граждан паниковать.
Спортсмены-паралимпийцы поддерживают проведение специальной операции на Украине и действия президента России Владимира Путина. Об этом Лайфу заявил чемпион зимних Паралимпийских игр 2010 года и двукратный чемпион зимних Паралимпийских игр 2014 года Николай Полухин.
"Я могу сказать за своих товарищей-спортсменов, мы — единая паралимпийская семья. Я уже говорил журналистам, что наши союзники — это армия и флот. Повторю ещё раз. Мы поддерживаем действия нашей армии по установлению мира и порядка на Украине. Мы поддерживаем решения нашего президента. Правительство делает всё возможное, чтобы смягчить последствия нападок на нас. Я уверен, что мы вместе, объединившись, справимся со всеми экономическими и социальными трудностями. Наш народ и не такое пережил и это переживёт, когда сражается за правду и справедливость", — заявил Полухин.
Он также заметил, что вводимые западными странами санкции не смогли разобщить нашу страну и заставить граждан паниковать.
Ранее Лайф сообщал, что Международный паралимпийский комитет (МПК) первоначально принял решение допустить сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. Правда, на следующий день это решение было отменено и спортсменов двух стран отстранили от соревнований.