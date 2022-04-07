"Было грустно, печально смотреть": Мишустин назвал позором отстранение паралимпийцев от Игр в Пекине
Решение о допуске российских и белорусских паралимпийцев на Игры в Пекине МПК пересмотрел в начале марта.
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину было очень грустно и печально смотреть, как паралимпийцев страны не допустили к участию в Играх 2022 года в Пекине. Об этом он заявил, выступая на отчёте правительства в Госдуме.
"Очень было грустно, печально смотреть, как наших паралимпийцев не пустили на Олимпиаду. Позор просто. Но мы смогли очень быстро в Ханты-Мансийске организовать соответствующие соревнования. И весь призовой фонд, который был предусмотрен для наших паралимпийцев, там именно был реализован. За золотую медаль — 4 млн руб., 2,5 млн руб. — за серебряную и 1,7 млн руб. — за бронзовую медаль", — сказал Мишустин.
Ранее Лайф сообщал, что Международный паралимпийский комитет (МПК) первоначально принял решение допустить сборные России и Белоруссии до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе. Правда, на следующий день это решение было отменено и спортсменов двух стран отстранили от соревнований.
В марте в Ханты-Мансийске прошли игры "Мы вместе. Спорт". Соревнования проводились в шести видах спорта: лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее и кёрлинге. Помимо россиян на них выступали паралимпийцы из Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.
ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL