Страны – участницы НАТО против того, чтобы уроженцы Советского Союза занимали пост генерального секретаря военного блока. Руководство Литвы планирует выдвинуть на эту должность премьер-министра страны Ингриду Шимоните, которая родилась в СССР, но в альянсе есть опасение, что это станет провокацией по отношению к России. Об этом пишет обозреватель Financial Times Валентина Поп.