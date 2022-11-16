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Регион
Опубликовано 16 ноября 2022, 19:33

СМИ узнали о негласном правиле НАТО насчёт нового генсека

FT: Генсеком НАТО не хотят назначать уроженца СССР, чтобы не злить Россию

Страны – участницы НАТО против того, чтобы уроженцы Советского Союза занимали пост генерального секретаря военного блока. Руководство Литвы планирует выдвинуть на эту должность премьер-министра страны Ингриду Шимоните, которая родилась в СССР, но в альянсе есть опасение, что это станет провокацией по отношению к России. Об этом пишет обозреватель Financial Times Валентина Поп.

"Литва десятилетиями занимала жёсткую дипломатическую позицию в отношении России", — отметила Поп.

На пост генерального секретаря альянса, по словам автора статьи, претендуют также бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, экс-премьер Италии Марио Драги и Педро Санчес, возглавляющий испанское правительство.

Литва потребовала переговоров о принятии Украины в НАТО
Литва потребовала переговоров о принятии Украины в НАТО

Как писал ранее Лайф, страны Прибалтики хотели бы изолировать Россию от Европы из-за конфликта на Украине. Речь идёт о Парламентах Латвии, Литвы и Эстонии. Ассамблея считает исключительно важной необходимость "перманентного присутствия США" в регионе.

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ТАСС / Mindaugas Kulbis

Арина Родионова
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