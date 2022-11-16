СМИ узнали о негласном правиле НАТО насчёт нового генсека
FT: Генсеком НАТО не хотят назначать уроженца СССР, чтобы не злить Россию
Страны – участницы НАТО против того, чтобы уроженцы Советского Союза занимали пост генерального секретаря военного блока. Руководство Литвы планирует выдвинуть на эту должность премьер-министра страны Ингриду Шимоните, которая родилась в СССР, но в альянсе есть опасение, что это станет провокацией по отношению к России. Об этом пишет обозреватель Financial Times Валентина Поп.
"Литва десятилетиями занимала жёсткую дипломатическую позицию в отношении России", — отметила Поп.
На пост генерального секретаря альянса, по словам автора статьи, претендуют также бывший премьер-министр Польши Дональд Туск, экс-премьер Италии Марио Драги и Педро Санчес, возглавляющий испанское правительство.
Как писал ранее Лайф, страны Прибалтики хотели бы изолировать Россию от Европы из-за конфликта на Украине. Речь идёт о Парламентах Латвии, Литвы и Эстонии. Ассамблея считает исключительно важной необходимость "перманентного присутствия США" в регионе.
ТАСС / Mindaugas Kulbis