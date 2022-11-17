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16 ноября, 21:34

Небензя обвинил Украину и Польшу в попытке столкнуть Россию и НАТО

Польша и Украина своей первой реакцией на падение ракеты у границы двух стран попытались спровоцировать конфликт между Россией и НАТО. В этом их обвинил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО", — отметил дипломат.

Небензя назвал заявления, звучавшие от имени властей Польши и Украины, абсолютно безответственными. Постпред России также назвал ущербной логику Запада об "ответственности России" за падение украинской ракеты в Польше.

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Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводов, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией. Варшава решила не задействовать НАТО в инциденте с украинской ракетой.

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Telegram / russiaun

Андрей Григорьев

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