Небензя обвинил Украину и Польшу в попытке столкнуть Россию и НАТО
Польша и Украина своей первой реакцией на падение ракеты у границы двух стран попытались спровоцировать конфликт между Россией и НАТО. В этом их обвинил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
"Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО", — отметил дипломат.
Небензя назвал заявления, звучавшие от имени властей Польши и Украины, абсолютно безответственными. Постпред России также назвал ущербной логику Запада об "ответственности России" за падение украинской ракеты в Польше.
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводов, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией. Варшава решила не задействовать НАТО в инциденте с украинской ракетой.
Telegram / russiaun