Небензя обвинил Украину и Польшу в попытке столкнуть Россию и НАТО

Польша и Украина своей первой реакцией на падение ракеты у границы двух стран попытались спровоцировать конфликт между Россией и НАТО. В этом их обвинил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО", — отметил дипломат.