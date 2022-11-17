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Регион
Опубликовано 16 ноября 2022, 21:15
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Зеленский рассказал, как использует мирных жителей в зоне боёв

Зеленский заявил, что отказ от эвакуации населения — это способ мотивировать войска

Президент Украины Владимир Зеленский не эвакуирует мирных жителей из зоны ведения боёв, чтобы у военных оставалась мотивация сражаться. В этом он признался, общаясь с журналистами в эфире единого телемарафона страны. Зеленский также заявил, что не считает подобное решение тактикой живого щита.

"Ну давайте всех соберём и вывезем из страны. А кто тогда должен защищать? Только люди с автоматами? Разве у них нет жён и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?... Украиной. А что такое Украина? Только земля? Земля и их семьи. А если все их семьи выехали? Что они защищают?" пояснил Зеленский своё решение.

По его словам, в начале военной спецоперации России на Украине киевские власти рассматривали возможность эвакуации населения и последующей консервации инфраструктуры столицы, однако от таких планов отказались.

В Херсоне остаются около 100 тысяч жителей, сообщили местные власти
В Херсоне остаются около 100 тысяч жителей, сообщили местные власти

Ранее в Запорожской области заявили, что пока не планируют вывоза жителей в другие регионы. Вопрос перемещения жителей в более безопасные районы возник на фоне ситуации в Херсонской области. Из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ и риска уничтожения Каховской плотины регион покинули более 115 тысяч человек.

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President.gov.ua

Анатолий Симоненко
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