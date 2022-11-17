Зеленский рассказал, как использует мирных жителей в зоне боёв

Президент Украины Владимир Зеленский не эвакуирует мирных жителей из зоны ведения боёв, чтобы у военных оставалась мотивация сражаться. В этом он признался, общаясь с журналистами в эфире единого телемарафона страны. Зеленский также заявил, что не считает подобное решение тактикой живого щита.

"Ну давайте всех соберём и вывезем из страны. А кто тогда должен защищать? Только люди с автоматами? Разве у них нет жён и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?... Украиной. А что такое Украина? Только земля? Земля и их семьи. А если все их семьи выехали? Что они защищают?"— пояснил Зеленский своё решение.