Волгоградский "Отелло" воткнул нож в горло возлюбленной, чтобы та не уехала в отпуск

В Волгограде 24-летний дознаватель МЧС Вячеслав Я. воткнул нож в горло 28-летней возлюбленной и коллеге, инспектору Татьяне С., чтобы не отпускать её в отпуск. Причём он до сих пор на свободе. О подробностях случившегося стало известно Лайфу.

История любви, которая едва не закончилась убийством, длилась два года. Всё это время девушка не принимала ухаживания коллеги, даже отказалась от публичного предложения руки и сердца.

Развязка этой драмы наступила в конце октября. За день до отпуска Вячеслав встретил с электрички возвращавшуюся с работы Татьяну и предложил её подвезти. Парень привёз девушку к гаражу, чтобы якобы оставить там вещи. Когда Татьяна отвлеклась на телефон, злоумышленник надел перчатки и воткнул нож ей в горло. Всё это он сопровождал угрозами, говоря, что возлюбленная не выдержит разлуки во время отпуска и лучше убить сначала её, а потом себя.

Татьяна, несмотря на травму, не растерялась. Она сама вытащила нож из горла, вышла из машины и смогла заговорить Вячеслава. Тот впал в истерику, а раненая смогла убежать.

"После происшествия она смогла убежать из гаража и позвонить мне. Мы с мужем поехали, забрали её и повезли в "Каустик". Там ей наложили швы на горло. <...> На данный момент моя дочь сидит на таблетках успокаивающих. Боится ходить на работу", — рассказала мать пострадавшей Наталья С.

С момента нападения прошло около двух недель, а волгоградский "Отелло" находится на свободе, уголовное дело не возбуждено. Мужчина ходит на службу, использует для переговоров с семьёй пострадавшей своих родителей, чтобы откупиться и перевести покушение в бытовую ссору. Пойти на такую сделку близкие Татьяны отказываются и ждут, что его арестуют. Семья пострадавшей написала заявления в полицию и прокуратуру.