Российские военные продвигаются на Авдеевском направлении в Донбассе
Наступательное движение Вооружённых сил России на Авдеевском направлении продолжается. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как пишет агентство, разведка обнаруживает живую силу противника в лесополосе и с помощью БПЛА передаёт координаты с позициями врага артиллерийским расчётам. Далее в дело вступает артиллерия 1-й Славянской бригады Народной Милиции ДНР, и та применяет в том числе гаубицы "Гиацинт-Б". Это позволяет эффективно поражать живую силу Вооружённых сил Украины.
Ранее Лайф писал, что стало известно об обстановке в освобождённом Опытном в ДНР. Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы посёлка, но российские военные продолжают закрепляться на своих позициях и отодвигать врага.
ТАСС / AP / Vitali Komar