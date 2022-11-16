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Опубликовано 16 ноября 2022, 20:12

Российские военные продвигаются на Авдеевском направлении в Донбассе

Наступательное движение Вооружённых сил России на Авдеевском направлении продолжается. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как пишет агентство, разведка обнаруживает живую силу противника в лесополосе и с помощью БПЛА передаёт координаты с позициями врага артиллерийским расчётам. Далее в дело вступает артиллерия 1-й Славянской бригады Народной Милиции ДНР, и та применяет в том числе гаубицы "Гиацинт-Б". Это позволяет эффективно поражать живую силу Вооружённых сил Украины.

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Ранее Лайф писал, что стало известно об обстановке в освобождённом Опытном в ДНР. Вооружённые силы Украины продолжают обстрелы посёлка, но российские военные продолжают закрепляться на своих позициях и отодвигать врага.

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ТАСС / AP / Vitali Komar

Арина Родионова
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