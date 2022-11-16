Российские военные продвигаются на Авдеевском направлении в Донбассе

Наступательное движение Вооружённых сил России на Авдеевском направлении продолжается. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как пишет агентство, разведка обнаруживает живую силу противника в лесополосе и с помощью БПЛА передаёт координаты с позициями врага артиллерийским расчётам. Далее в дело вступает артиллерия 1-й Славянской бригады Народной Милиции ДНР, и та применяет в том числе гаубицы "Гиацинт-Б". Это позволяет эффективно поражать живую силу Вооружённых сил Украины.