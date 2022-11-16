Зеленский увидел "сигналы" готовности России к переговорам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал некие сигналы о том, что Россия хочет прямых переговоров. Об этом он сказал в ходе традиционного вечернего видеообращения.
"Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров", — заявил Зеленский.
По его словам, в ответ он заявил о нежелании проводить переговоры с Россией "за кулисами" и заверил, что Украина предложит публичный формат.
Ранее Лайф писал, что в Госдуме назвали условием для переговоров отстранение Зеленского от власти. Депутат Шеремет подчеркнул, что украинский лидер готов уничтожить всю страну ради одобрения западных хозяев.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. А 15 ноября на саммите G20 Зеленский заявил, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно.
Telegram / Zelenskiy