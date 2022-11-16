Зеленский увидел "сигналы" готовности России к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал некие сигналы о том, что Россия хочет прямых переговоров. Об этом он сказал в ходе традиционного вечернего видеообращения.

"Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров", — заявил Зеленский.

По его словам, в ответ он заявил о нежелании проводить переговоры с Россией "за кулисами" и заверил, что Украина предложит публичный формат.