Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на решение Службы безопасности Украины объявить его в розыск. Глава российского региона записал видеообращение, в котором предложил СБУ назначить место встречи, и он сам туда придёт за сотрудниками украинской спецслужбы.

"Весь мир знает, что я нахожусь в центре Грозного, а тупая Служба безопасности Украины уже в который раз объявляет меня в розыск. Я уже заявлял и повторюсь: назовите место, СБУшники, и время! Меня искать не надо", — обратился к СБУ Кадыров.

Глава Чечни также высказал предположение, что украинская разведка готова работать только онлайн, а к труду "на земле" не приучена. В этом он и увидел причину того, что его "до сих пор не могут найти". Он указал на то, что неоднократно был на Украине "и не видел, чтобы там кто-то был озадачен" его поимкой. Он отметил, что причины, скорее всего, кроются в том, что "там электричество регулярно отключается, работать в таких условиях очень затруднительно. Да и сирены воздушной тревоги вечно мешают".

"Приду за вами и накажу вас за все ваши преступления!", — сказал Кадыров.