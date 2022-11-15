Кадыров назвал два простых условия для прекращения СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смешными условия Украины для переговоров, отметив, что, если бы президент Незалежной Владимир Зеленский переживал за "мобилизованных пенсионеров", он бы вёл себя совсем по-другому: встал бы на колени за свой народ, как когда-то демонстративно сделал "ради своего избрания президентом".

"Не в том положении власти Украины находятся, чтобы диктовать условия. У нас есть свои условия, и они гораздо реалистичнее", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Так, по его словам, в первую очередь Киев должен признать российскими ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым и Севастополь. Кроме того, Украина обязана выдать "всех фашистских преступников и шайтанов", которые несут ответственность за зверства над русскоязычным населением, или провести официальный суд над ними.