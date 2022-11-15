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Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 17:52
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Кадыров назвал два простых условия для прекращения СВО

Кадыров назвал смешными условия Зеленского для переговоров и предложил свои

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал смешными условия Украины для переговоров, отметив, что, если бы президент Незалежной Владимир Зеленский переживал за "мобилизованных пенсионеров", он бы вёл себя совсем по-другому: встал бы на колени за свой народ, как когда-то демонстративно сделал "ради своего избрания президентом".

"Не в том положении власти Украины находятся, чтобы диктовать условия. У нас есть свои условия, и они гораздо реалистичнее", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Так, по его словам, в первую очередь Киев должен признать российскими ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым и Севастополь. Кроме того, Украина обязана выдать "всех фашистских преступников и шайтанов", которые несут ответственность за зверства над русскоязычным населением, или провести официальный суд над ними.

"Как видите, ничего сложного, в отличие от условий Зеленского. Зато война прекратится", — подчеркнул Кадыров.

Лавров назвал нереалистичными требования Зеленского для начала переговоров
Лавров назвал нереалистичными требования Зеленского для начала переговоров

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, который отвергал любые возможности переговоров с Москвой и даже выпустил соответствующий указ, неожиданно выдвинул ряд условий для возобновления дипломатического процесса. А сегодня на саммите G20 Зеленский заявил, что возвращение к Минским соглашениям между Россией и Украиной невозможно.

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ТАСС / Елена Афонина

Варвара Романова
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