В Пентагоне посоветовали Украине не надеяться на победу

Украине стоит подумать о начале переговоров с Россией об урегулировании конфликта, поскольку на поле боя Киеву будет очень непросто добиться военной победы. Об этом заявил на брифинге в Пентагоне председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.

"Военная задача, заключающаяся в том, чтобы физически добиться выдворения россиян из Украины, очень сложна. И этого не произойдёт в следующие несколько недель, если только не случится полный коллапс российской армии, что маловероятно. Поэтому вероятность военной победы Украины, определяемой как выдворение россиян из всей Украины, включая Крым, вероятность такого развития событий в какое-то ближайшее время в военном плане невысока", — подчеркнул Милли.

При этом он отметил высокую вероятность достижения результата в ходе переговоров. В то же время Милли выразил уверенность, что Киеву их нужно вести с позиции силы, когда оппонент ослаблен. Участвовавший в том же брифинге министр обороны США Ллойд Остин отметил, что в обозримом будущем не усматривает перспектив прекращения боевых действий на Украине.