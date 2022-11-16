Бросила замерзать в сумке: Мигрантка пойдёт под суд за попытку убить младенца в Москве

Женщина проходит по уголовной статье "Покушение на убийство малолетнего". Согласно версии следствия, 9 марта 2022 года она оставила сумку с ребёнком на автомобильной стоянке недалеко от жилого дома по улице Перерва в Москве. Ребёнка нашли раньше, чем могло произойти непоправимое, и отвезли в одну из детских городских больниц.

На допросе женщина сообщила, что родила ребёнка в Санкт-Петербурге, после чего вернулась в столицу. По её словам, она не проживает с отцом ребёнка, так как мужчина периодически выпивает. Женщина признала, что специально планировала избавиться от ребёнка. Она положила его под машину, надеясь, что его никто не обнаружит и младенец замёрзнет насмерть. В ходе следствия также выяснилось, что у неё есть ещё двое детей, которые проживают с бабушкой в другом государстве. Между обвиняемой и свидетелями были проведены очные ставки. Уголовное дело готовятся передать в суд.