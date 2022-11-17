Кадыров рассказал о смерти первой дочери вскоре после рождения
В семье главы Чечни Рамзана Кадырова могло быть сейчас не 14, а 15 детей. Первенца — девочку — супруги потеряли. Об этом он рассказал в своём telegram-канале, комментируя получение супругой Медни Кадыровой почётного высшего звания "Мать-героиня".
"Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15 — первая девочка умерла вскоре после рождения. Все эти годы я редко нахожу возможность побыть с ними хоть какое-то время", — рассказал Кадыров.
Он отметил, что его жена успевала всё и ни разу словом не обмолвилась о том, как ей трудно. Четырёх старших дочерей Медни Кадырова уже подготовила к взрослой жизни. Сыновья также готовятся быть полезными в любой сфере, подчеркнул глава Чечни.
"Внимание к женщинам нашей страны всегда отличало главу нашего государства", — написал Кадыров.
Ранее Лайф писал, что Путин впервые присвоил звание "Мать-героиня", среди награждённых — жена Кадырова. Звание было учреждено в августе. Его удостаиваются гражданки РФ, родившие и воспитавшие десять и более детей.
ТАСС/Елена Афонина