Кадыров рассказал о смерти первой дочери вскоре после рождения

В семье главы Чечни Рамзана Кадырова могло быть сейчас не 14, а 15 детей. Первенца — девочку — супруги потеряли. Об этом он рассказал в своём telegram-канале, комментируя получение супругой Медни Кадыровой почётного высшего звания "Мать-героиня".

"Сейчас у нас 14 детей. Хотя должно было быть 15 — первая девочка умерла вскоре после рождения. Все эти годы я редко нахожу возможность побыть с ними хоть какое-то время", — рассказал Кадыров.

Он отметил, что его жена успевала всё и ни разу словом не обмолвилась о том, как ей трудно. Четырёх старших дочерей Медни Кадырова уже подготовила к взрослой жизни. Сыновья также готовятся быть полезными в любой сфере, подчеркнул глава Чечни.

"Внимание к женщинам нашей страны всегда отличало главу нашего государства", — написал Кадыров.