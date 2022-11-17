Американский генерал не смог дозвониться до главы российского Генштаба
Генерал Марк Милли заявил, что безуспешно пытался созвониться с российским коллегой
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что после инцидента с ракетой в Польше пытался дозвониться до начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, но это не удалось.
"Мои подчинённые не смогли связать меня с генералом Герасимовым", — заявил Милли на брифинге по итогам очередного заседания контактной группы поддержки Украины.
Напомним, накануне ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводов, граничащего с Украиной. Однако с этой версией не согласились Пентагон и президент США Джо Байден. В Минобороны РФ заявили, что ВС РФ вчера наносили удары только по целям на Украине и на удалении 35 километров от польской границы, а ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. Позже и власти Польши согласились с этой версией. Варшава решила не задействовать НАТО в инциденте с украинской ракетой.