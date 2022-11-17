МИД высказался о возможности разрыва дипотношений с США

Разрыв внешнеполитических отношений России и США нельзя исключать, хотя это не соответствует интересам обеих стран. Такое мнение в четверг выразил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью RTVI . Он отметил, что окончательное решение вопроса целиком зависит "от того выбора, который делают в Вашингтоне".

"Я ничего заранее заведомо не исключаю, но это, конечно, не наш путь и не наш ход. Мы проводим свою политику последовательно, проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо исключительно нашими национальными интересами. В наших интересах не разрывать дипломатические отношения с США", — сказал дипломат.