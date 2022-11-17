МИД высказался о возможности разрыва дипотношений с США
Замглавы МИД Рябков не исключил полного разрыва отношений с США, но добавил, что это "не наш путь"
Разрыв внешнеполитических отношений России и США нельзя исключать, хотя это не соответствует интересам обеих стран. Такое мнение в четверг выразил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью RTVI. Он отметил, что окончательное решение вопроса целиком зависит "от того выбора, который делают в Вашингтоне".
"Я ничего заранее заведомо не исключаю, но это, конечно, не наш путь и не наш ход. Мы проводим свою политику последовательно, проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении, руководствуясь сугубо исключительно нашими национальными интересами. В наших интересах не разрывать дипломатические отношения с США", — сказал дипломат.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова раскрыла, какой шаг США может привести к разрыву дипотношений. По её словам, если США признают Россию страной – "спонсором терроризма", это может повлечь разрыв дипотношений с Вашингтоном. Пока это решение продвинулось лишь на уровне Сената. А в сентябре, общаясь с журналистами, глава Белого дома Джо Байден дал отрицательный ответ на вопрос, считает ли он необходимым внести в американский список государств – спонсоров терроризма Российскую Федерацию.
LIFE / Владимир Суворов