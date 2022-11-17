В Кремле объяснили обновление состава СПЧ
Песков: Новый состав СПЧ сможет лучшим образом представлять гражданское общество
В новых для России обстоятельствах новые члены Совета по правам человека смогут лучшим образом представлять гражданское общество — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил обновления состава СПЧ.
"В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения. В новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество. Являются наиболее правильным отражением гражданского общества", — отметил представитель Кремля.
Он добавил, что имеет место и постоянно проходящий процесс ротации.
Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ, которым обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ. Так, из состава СПЧ исключили главу "Комитета за гражданские права" Андрея Бабушкина, политического обозревателя Николая Сванидзе и других, но включили военного корреспондента Александра Коца, члена президиума "Свободного Донбасса" Елену Шишкину и других.
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