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17 ноября, 11:56

В Кремле объяснили обновление состава СПЧ

Песков: Новый состав СПЧ сможет лучшим образом представлять гражданское общество

В новых для России обстоятельствах новые члены Совета по правам человека смогут лучшим образом представлять гражданское общество — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил обновления состава СПЧ.

"В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения. В новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество. Являются наиболее правильным отражением гражданского общества", отметил представитель Кремля.

Он добавил, что имеет место и постоянно проходящий процесс ротации.

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Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ, которым обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ. Так, из состава СПЧ исключили главу "Комитета за гражданские права" Андрея Бабушкина, политического обозревателя Николая Сванидзе и других, но включили военного корреспондента Александра Коца, члена президиума "Свободного Донбасса" Елену Шишкину и других.

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Александр Юнашев

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