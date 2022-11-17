В Кремле объяснили обновление состава СПЧ

В новых для России обстоятельствах новые члены Совета по правам человека смогут лучшим образом представлять гражданское общество — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил обновления состава СПЧ.

"В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения. В новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество. Являются наиболее правильным отражением гражданского общества", — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что имеет место и постоянно проходящий процесс ротации.